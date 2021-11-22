TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine haftalar kala takımlar da transfer çalışmalarına başlamış durumda... Eksik bölgelerine takviye yapmak için araştırmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

EZELİ RAKİPLER ALVARO MEDRAN'A TALİP

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, İspanyol futbolcu Alvaro Medran'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.