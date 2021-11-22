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TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer piyasası da hareketlenmeye başladı. Ligde son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ile derbi galibiyeti sonrası morallenen Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki ezeli rakibin İspanyol orta saha oyuncusu Alvaro Medran'a talip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:33
TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine haftalar kala takımlar da transfer çalışmalarına başlamış durumda... Eksik bölgelerine takviye yapmak için araştırmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

EZELİ RAKİPLER ALVARO MEDRAN'A TALİP
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, İspanyol futbolcu Alvaro Medran'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Haberde, yıldız futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

REAL MADRID VE VALENCIA'DA OYNADI
Daha önce İspanyol devleri Real Madrid ve Valencia'da da forma giyen ve merkez orta saha ile 10 numara olarak oynayabilen Alvaro Medran şu anda boşta bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Medran ile Türk kulüpleri arasındaki diyaloğun oldukça ilerlediği belirtilirken, İspanyol futbolcu için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de talipler olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

BONSERVİSİ ELİNDE
Son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fires'da forma giyen Medran geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesajla Amerikan ekibine veda etti ve serbest futbolcu konumuna geldi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde

TRANSFER MESAJI
Medran, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Chicago'ya veda ederken, "Bir sonraki bölüme hazırız" yazarak transfer mesajı verdi.

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