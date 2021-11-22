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Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi Batshuayi müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Beşiktaş sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklara başlayan siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Batshuayi de çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:49
Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi Batshuayi müjdesi!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile 24 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

BATSHUAYI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan sakatlığını atalatan Michy Batshuayi bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

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