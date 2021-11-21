BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş , Pjanic, Teixeira, N'Koudou, Ghezzal ve Josef beşlisini mutlaka sahada buluşturmalı. Hatta orta sahada atom karınca Can Bozdoğan mutlaka olmalıdır. Özellikle de Batshuayi'nin olmadığı maçlarda bu ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. Sergen Yalçın bunu bir türlü anlamak istemiyor. Bir bakıyorsunuz Kenanlar, Atibalar sahada, bir bakıyorsunuz, N'Koudou, Teixeira yedek ya da bir bakıyorsunuz Pjanic oyundan çıkmış v.s.

Alanya karşısında ilk on dakikada fırtına gibi esen bir Beşiktaş vardı, Kenan ve Larin ise bu fırtınayı durdurmak için çaba harcadılar adeta. Kenan, Pjanic'in şutuna duvar oldu, Larin, Pjanic'in vuracağı topu sağ kanada açmak bahanesiyle dışarı gönderdi. İnanılır gibi değil. Bu goller kaçınca son haftalarda birçok kez olduğu gibi rakibin ilk atağında gol yenildi. Trabzonspor'la kopmuşsun zaten ama iki ezeli rakibin birbiriyle oynuyor, şu maçı kazanacaksın ki onlara karşı avantajlı olasın… Yazık!