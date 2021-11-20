SON DAKİKA SPOR HABERİ: Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ljajic eleştirilerine yanıt verdi! "Ghezzal..."

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş JK 2021 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısında kürsüde açıklamalarda bulundu.

🎙Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

İki seneyi geçtik. Ben böyle konuşma yaparken heyecanlanmam ama zaman geçince heyecanlandım. Ben ilk defa eski bir başkanın gelip burada kendini ifade etmek durumunda kaldığını görüyorum. Hatırladığım kadarıyla daha önce olmadı. Sayın Başkan Çebi geçen toplantıda benden bahsetmediğini söyledi ama saydım 35 kez benim adımı geçirmiş. Çocuklarım 'Baba TT oldun' dediği için konuşmaya karar verdim.

"BU ALGIDAN ÇOK ÇEKTİM"

Buraya gelmeden önce "hesap soracak" tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Ben yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum. Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim. Bana yaptılar ama ben yapmam. Ben kimseye parayla küfür ettirmem. Ben bu algıdan çok çektim, bu yönetim çekmesin. Kim bu muhalefet açıklayın, hepimiz bilelim, mücadele edelim.

İbra etmemek ne demektir? İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Neden ibra edilmedi o zaman? Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Büyüklerimizden böyle görmedik.

"GHEZZAL GEÇEN SENEKİ GİBİ OYNUYOR MU?"

Şimdi krediler alındı. Onların hepsinde ne uğraşmalarımız var. Menajerlere ödemeler yaptırmışım. Bırakın menajeri bir kişiye 100 lira ödeme yapmadım. Ben para bulma tarafındaydım. Hangi menajere ödeme yaptırmışım? Ljajic ilk sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu?

Biz kendi dönemimizde ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık. Şu anki yönetimin yaptığı gibi. Bugün borçların bu düzeyde olmasına benim katkım var, TL'ye çevirttim borçları.