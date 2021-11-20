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Sergen Yalçın Alanyaspor Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Maçın sorumluluğunu almıyorum"

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın "Bugünkü maçın sorumluluğunu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 22:36
Sergen Yalçın Alanyaspor Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Maçın sorumluluğunu almıyorum"

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum." dedi.

Yalçın, "Artık böyle basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Aynı şeyleri söylemek, çeşitli bahaneler üretmek... Camiamızdan sonuçtan dolayı özür diliyoruz. Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum. Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de." ifadelerini kullandı.

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