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Beşiktaş haberleri | David Martinez harekatı!

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve yeniden gözünü ara transfer dönemine çeviren Beşiktaş, aradığı genç stoperi Arjantin'de buldu. TyC Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki sol ayaklı stoper David Martinez için girişimlere başladı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş haberleri | David Martinez harekatı!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına yoğunluk vermiş durumda. Özellikle de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçen yönetim, ilk olarak stoper mevkiine yapılacak takviye için kolları sıvadı. Bununla ilgili olarak Arjantin'den ciddi bir iddia geldi. TyC Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper David Martinez için düğmeye bastı.

Beşiktaş haberleri | David Martinez harekatı!

OCAKTA GERİ DÖNÜYOR

River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper Martinez'in sözleşmesi Ocak'ta sona erecek ancak bonservisini elinde bulunduran Defensa y Justicia kulübüyle sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Bu arada River Plate, 2020'de genç oyuncunun haklarının yüzde 50'sini 900 bin dolara satın aldı ancak haklarının diğer kısmı Defensa y Justicia takımında. Ancak Defensa y Justicia, Martinez için River Plate'yle halen anlaşamadı. Beşiktaş, Martinez için hem River Plate'yi hem de Defensa y Justicia takımını aynı anda ikna etmek zorunda. Martinez'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

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