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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, eski yıldızı Cenk Tosun için Everton'la temaslarını sürdürürken, listesine sürpriz bir ismi daha ekledi. Siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Fansız forvet Lys Mousset'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

Beşiktaş; Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesine yöneldi. Listesini şekillendirmeye başlayan siyah beyazlı kulüp, önceliği düşük bonservis ödeyeceği serbest kalacak isimlere verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

Bu doğrultuda radara takılan ilk adayın Championship ekibi Sheffield United'ın golcüsü Mousset olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Fransız için piyasa araştırmasına başlandığı ifade edildi. Beşiktaş, 1.84 boyundaki futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle işi ucuza kapatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

İLK TEMAS ARALIKTA
Siyah-beyazlı idarecilerin makul bir satın alma teklifinde bulunacağı gelen haberler arasında. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği belirtilen Lys Mousset için aralık ayı başında resmi girişimlere başlanacağı da konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

Bu sezon Sheffield United'ta 7 karşılaşmaya çıkan Fransız forvet, 3 gol kaydetti. Mousset'in piyasa değeri 8 milyon euro civarında. Mousset, 2019-20 sezonu başında Bournemouth'tan 11 milyon euro'ya transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

GEÇEN SEZON SAKATLANDI
Mousset'in takımında yedek kalmasında geçen sezon yaşadığı sakatlıklar etkili oldu. 2 kez ayakparmağı sakatlığı yaşayan 25 yaşındaki forvet, 3 ay sahalardan uzak kalıp 10 maç kaçırdı. Ardından darbaye bağlı sakatlıkla 2 maçta oynayamadı.

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