BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz forvet hamlesi! Lys Mousset...

Beşiktaş; Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesine yöneldi. Listesini şekillendirmeye başlayan siyah beyazlı kulüp, önceliği düşük bonservis ödeyeceği serbest kalacak isimlere verdi.

Bu doğrultuda radara takılan ilk adayın Championship ekibi Sheffield United'ın golcüsü Mousset olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Fransız için piyasa araştırmasına başlandığı ifade edildi. Beşiktaş, 1.84 boyundaki futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle işi ucuza kapatmak istiyor.