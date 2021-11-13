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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Ramadan Sobhi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da istediği seviyeye ulaşamayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Hücum alternatiflerini çoğaltmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kara-Kartal, bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan Ramadan Sobhi'nin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:18
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

Siyah-beyazlılar, bir süredir Galatasaray'ın radarında bulunan Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi listesine aldı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

Mısır kaynaklı çıkan haberde, 24 yaşındaki Ramadan Sobhi, siyah-beyazlıların takibinde bulunuyor. Söz konusu haberde, yıldız futbolcuya başka taliplerin de olduğunun altı çizildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları giyen ve Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği iddia edildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

RAMADAN SOBHI KİMDİR?
Ramadan Sobhi, 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Sobhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Radaman Sobhi...

2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Sobhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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