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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar yazdı! Kartal'dan ikinci Luuk de Jong operasyonu

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şu ana kadar umduğunu bulamayan Beşiktaş, iç transferde de Cyle Larin ile henüz anlaşma sağlamadı. Kanadalı forvetin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Barcelonalı yıldız Luuk de Jong için Beşiktaş'ın devre arasında yeniden harekete geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar yazdı! Kartal'dan Luuk de Jong operasyonu

Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde ve günlerce gündemi meşgul eden Hollandalı golcü sürpriz bir şekilde Barcelona'ya imza atmıştı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar yazdı! Kartal'dan Luuk de Jong operasyonu

Takvim'in İspanyol basınından derlediği haberde; ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında.

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