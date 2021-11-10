BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar yazdı! Kartal'dan ikinci Luuk de Jong operasyonu

Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde ve günlerce gündemi meşgul eden Hollandalı golcü sürpriz bir şekilde Barcelona'ya imza atmıştı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edildi.