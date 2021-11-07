6 değişiklik birden!

Beşiktaş, Trabzonspor karşısına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Portekiz'deki maçta ilk 11'de görev verdiği Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ı dün akşam yedek soyundurdu. Siyah-beazlı çalıştırıcı bu oyuncuların yerine sakatlığı geçen Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Domagoj Vida'yı ilk 11'de sahaya sürdü. UEFA listesinde yer almadığı için Lizbon kadrosunda yer alamayan Güven Yalçın da Kenan Karaman'ın yerine forma giydi. Lizbon'da yedek soyunan Umut Meraş ile Alex Teixeira da ilk 11'e döndüler. Ancak değişim yaramadı. Kartal yine kaybetti.

SAVUNMA SİLBAŞTAN

Kartal'da savunma kurgusu tamamen değişti. Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kaybedilen Sporting Lizbon maçında geri dörtlüde yer alan Necip Uysal, Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine dün Valentin Rosier, Domagoj Vida, Umut Meraş forma giydi. Yerini koruyan tek isim Welinton oldu.