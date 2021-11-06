SPOR HABERİ - Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor."

"Sorumluluğun bende olması gerekiyor, sezon başından beri bu durumdan çıkamadık. Bütün sorunlara çözüm bulmam gerekiyor, bir şeyler yapmalıyız."

"Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor."

"Hiç kimse mutlu değil bu durumdan, bir çare üretmemiz gerekiyor."

"Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor."