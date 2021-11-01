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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hasar büyük! İşte sakat futbolcularda son durum

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 3’te 2’si geride kalan 6 maçlık zorlu periyotta hem hedefi tutturamadı hem de eksikler nedeniyle sıkıntıya düştü. Siyah-beyazlılarda takıma katılan iki yıldızdan Josef, Lizbon’a götürülecek ancak N’Koudou yok. Miralem Pjanic riske edilmezken Batshuayi 3-4, Rosier 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hasar büyük! İşte sakat futbolcularda son durum

Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine 2 maç kala, ligde 3 puan alırken Avrupa'da sıfır çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hasar büyük! İşte sakat futbolcularda son durum

Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hasar büyük! İşte sakat futbolcularda son durum

PJANIC TRABZONSPOR'A YETİŞTİRİLECEK
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hasar büyük! İşte sakat futbolcularda son durum

Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

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