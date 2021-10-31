SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier ile Michy Batshuayi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile Fransız sağ bek Valentin Rosier sakatlık geçirmişti. Siyah-beyazlı kulüpten iki oyuncunun son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e hastanede MR görüntülemeleri yapılmıştır.



Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.