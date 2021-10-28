SON DAKİKA HABERİ - Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku!

Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Hatayspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a Miralem Pjanic'in ardından bir şok da Josef de Souza'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü