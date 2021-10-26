BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın kararını verdi! 5 isimden vazgeçmeyecek

Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek kendine geldi. Oldukça ses getiren transferlere imza atan, ancak sakatlıklardan dolayı bu futbolcuların tamamını sadece son iki maçta kullanabilen Siyah-beyazlılar, henüz oyununu çok fazla geliştiremese de derbiden galip ayrılmasını bildi.
Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Batshuayi'den oluşan yeni hücum hattı, Sporting CP maçında pozisyonlara girse de sonuca ulaşamamıştı. Galatasaray karşısında da aynı hücum hattını sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, geçen sezonki kadroya göre daha az baskı yapan ama daha çok paslaşmasını ve seri oynaması beklenen hücum bölgesinden nispeten istediğini aldı. Maç içinde Teixeira ile de pozisyonlara giren siyah beyazlılar, Larin'in yüksek performansıyla sonuca gitti ve çok önemli 3 puanın sahibi oldu.
HÜCUM BEŞLİSİ DEĞİŞMEYECEK
Tecrübeli teknik adamın sakatlılar ve zorunlu haller olmadığı sürece bu hücum beşlisinde ısrar etmesi ve bazı rotasyonlar haricinde sürekli Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi beşlisini oynatması bekleniyor.