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BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan dev derbide dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli ismi Josef de Souza ve Domagoj Vida gerginlik yaşamış ikili birbirinin üzerine yürümüştü. Yaşanan bu gerginliğin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 18:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 18:51
BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sinirler gerildi. Siyah-beyazlıların 2-1 önde olduğu sırada Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza, birbirine sert sözler sarf ettiği görüntülenirken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

KAVGANIN PERDE ARKASINI ULAŞILDI
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kullandığı bir korner de tıpkı Lizbon maçında ki hata yapan siyah beyazlı savunma da Josef, Vida' ya çıkışıp saha için de kavga ederlerken kavganın detayları ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

JOSEF'TEN SERT TEPKİ!
Josef'in kavga sırasında Vida'ya "Böyle adam mı paylaşılır? Bunu hep yapıyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler ortamı daha da gererken, iki oyuncu da birbirinin üzerine yürümüş Josef, Vidayı iterek tepkisini sertleştirmişti. Maçın ardından ise galibiyette gelince iki oyuncu birbirine sarılıp poz verdi ve sorun çözüldü.

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