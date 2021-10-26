BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

JOSEF'TEN SERT TEPKİ!

Josef'in kavga sırasında Vida'ya "Böyle adam mı paylaşılır? Bunu hep yapıyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler ortamı daha da gererken, iki oyuncu da birbirinin üzerine yürümüş Josef, Vidayı iterek tepkisini sertleştirmişti. Maçın ardından ise galibiyette gelince iki oyuncu birbirine sarılıp poz verdi ve sorun çözüldü.