BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza-Vida kavgasının detayları ortaya çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sinirler gerildi. Siyah-beyazlıların 2-1 önde olduğu sırada Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında bir gerginlik yaşandı.
Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza, birbirine sert sözler sarf ettiği görüntülenirken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.
KAVGANIN PERDE ARKASINI ULAŞILDI
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kullandığı bir korner de tıpkı Lizbon maçında ki hata yapan siyah beyazlı savunma da Josef, Vida' ya çıkışıp saha için de kavga ederlerken kavganın detayları ortaya çıktı.