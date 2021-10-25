Vodafone’da mutlak favori

Beşiktaş, iç sahada G.Saray'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada rakibine kaybetmeyen siyah beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk derbide 2-2 kalan Kartallar, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı.
Beşiktaş, iç sahada G.Saray'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada rakibine kaybetmeyen siyah beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk derbide 2-2 kalan Kartallar, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı.