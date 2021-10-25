Serdar Sarıdağ'dan Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumu! "Orta sahada o isimleri görürsek şaşırmam" (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iyah beyazlılar ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, orta sahada sürpriz isimlerin oynayacağını dile getirdi.

Derbi ile ilgili tüm gelişmeleri Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlatan Sarıdağ, şu ifadeleri kullandı:

Bence Beşiktaş'ta çok yumuşak bir orta saha olacağını zannetmiyorum. Çünkü Sporting maçında eleştirebileceğimiz noktalardan biriyde oydu.

"O İSİMLERİ GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAM"

Pjanic ve Alex'in Sporting maçında çok mu lüks oldu acaba aynı anda oynaması? Dolayısıyla Souza'nın yanında Necip'i ya da Can Bozdoğan'ı görürsek, ben açıkcası şaşırmam.