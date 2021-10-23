Beşiktaş Galatasaray derbisi haberleri | Kartal evinde eziyor

Beşiktaş, Vodafone Park'ta son 5 sezonda ligde ezeli rakiplerine geçit vermezken büyük üstünlük kurdu. Kartal, 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta oynanan ligdeki 10 derbide 6 galibiyet ve 4 beraberlik alırken hiç kaybetmedi.

Beşiktaş, iki rakibinden yeni evinde en fazla Galatasaray'ı mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sonrasındaki 4 maçı da kazandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ise 5 maçta 2 kez mağlup ederken 3 beraberlik aldı. G.Saray'a karşı alınan en farklı zafer 2017-18'deki 3-0'lık sonuç oldu.