İdeal 11’e dönüyor

Kartal, derbide ideal 11'ine geçiş yapacak. Orta alanda Josef, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan'ı, karşı hatta da Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Forvet yine Batshuayi.
Kartal, derbide ideal 11'ine geçiş yapacak. Orta alanda Josef, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan'ı, karşı hatta da Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Forvet yine Batshuayi.