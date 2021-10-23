Haberler Beşiktaş İdeal 11’e dönüyor

İdeal 11’e dönüyor

Kartal, derbide ideal 11'ine geçiş yapacak. Orta alanda Josef, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan'ı, karşı hatta da Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Forvet yine Batshuayi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
İdeal 11’e dönüyor
Kartal, derbide ideal 11'ine geçiş yapacak. Orta alanda Josef, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan'ı, karşı hatta da Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Forvet yine Batshuayi.
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