BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız sahada koşu çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımız; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.