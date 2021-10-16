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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e deplasmanda kaybeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların 7. hafta oynadığı Altay maçında sakatlanan Miralem Pjanic de çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic'ten sevindirici haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

Boşnak oyuncunun, bugün takımla çalıştığı aktarıldı.Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız sahada koşu çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımız; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Sporting maçı öncesi Miralem Pjanic müjdesi

5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, Sporting CP maçının hazırlıklarını, yarın (17 Ekim) saat 11.30'da basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek."

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