Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Murat Şahin'den Miralem Pjanic sözleri! (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Şahin'in açıklamaları:

Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.

N'Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın bir arada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz.

Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak.