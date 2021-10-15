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Başakşehir - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Başakşehir, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Okaka (2) ve Gulbrandsen kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'den (pen.) geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 22:18
Başakşehir - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Başakşehir-Beşiktaş maçıyla açıldı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti golleri 40 ve 83'te Stefano Okaka ile 85'te Gulbrandsen kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 59'da Alex Teixeira ve 90+1'de Michy Batshuayi'den (pen.) geldi.

Başakşehir bu sonuçla yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılırken, puanını da 9'a çıkardı.

Zirve yarışında yara alan Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

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