Başakşehir - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi Başakşehir-Beşiktaş maçıyla açıldı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti golleri 40 ve 83'te Stefano Okaka ile 85'te Gulbrandsen kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 59'da Alex Teixeira ve 90+1'de Michy Batshuayi'den (pen.) geldi.

Başakşehir bu sonuçla yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılırken, puanını da 9'a çıkardı.

Zirve yarışında yara alan Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.