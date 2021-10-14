Dünya Kupası nefes aldırdı

Dünya Kupası grup eleme maçları için lige verilen Milli ara, Kartal'a adeta nefes aldırdı. Sakatlık kabusu yaşayan Beşiktaş'ta oyuncular bir bir iyileşti. Domagoj Vida, Slovakya maçında 11'de sahaya çıktı. Atiba, Rachid Ghezzal, Montero, Welinton ve Cyle Larin idmanda takımla çalışırken, Pjanic de düz koşulara başladı. Sadece Kevin N'Koudou ile Mehmet Topal'ın tedavileri devam ediyor. N'Koudou'nun ise Başakşenir ve Sporting maçlarında oynama şansı yok, en iyi ihtimalle Galatasaray derbisinde sahada olacak. Mehmet Topal'dan ise şimdilik umut yok.