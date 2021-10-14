BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği başarıda büyük rol oynayan Cyle Larin'in sözleşmesini uzatmak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu ile tekrar masaya oturdu.
Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği başarıda büyük rol oynayan Cyle Larin'in sözleşmesini uzatmak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu ile tekrar masaya oturdu.
Taraflar arasındaki görüşmeler uzun bir süredir devam ederken, bir türlü anlaşma zemini oluşmamıştı.
Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Kanadalı futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen yönetim, takım içi maaş dengesini de düşünerek bir teklif sundu.
Siyah-beyazlılar, şu an 1.6 milyon euro kazanan Larin'e 3 sezon boyunca geçerli olmak üzere senelik 1 milyon 750 bin euro'luk teklif sundu.
Ancak Cyle Larin, Beşiktaş yönetiminin bu teklifini kabul etmedi.
ÇEBİ SİNİRLENDİ
Kanadalı oyuncu Cyle Larin yine rest çekti. Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.