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BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta performansı en çok dikkat çeken isimlerin başında Cyle Larin gelmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kanadlı futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş fakat görüşmeden sonuç çıkmamıştı. 26 yaşındakiş futbolcuya yeni teklifini sunan Kara Kartal yine olumsuz cevap aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 07:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği başarıda büyük rol oynayan Cyle Larin'in sözleşmesini uzatmak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu ile tekrar masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Taraflar arasındaki görüşmeler uzun bir süredir devam ederken, bir türlü anlaşma zemini oluşmamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Kanadalı futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen yönetim, takım içi maaş dengesini de düşünerek bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Siyah-beyazlılar, şu an 1.6 milyon euro kazanan Larin'e 3 sezon boyunca geçerli olmak üzere senelik 1 milyon 750 bin euro'luk teklif sundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

Ancak Cyle Larin, Beşiktaş yönetiminin bu teklifini kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ta Larin krizi! Yeni teklifi de kabul etmedi

ÇEBİ SİNİRLENDİ

Kanadalı oyuncu Cyle Larin yine rest çekti. Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

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