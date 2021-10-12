BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren Beşiktaş, gözünü başka bir yıldıza dikti.
Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren Beşiktaş, gözünü başka bir yıldıza dikti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.
Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) değeri bulunuyor.
Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek.