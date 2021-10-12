BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek.