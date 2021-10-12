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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Kartal, orta sahaya flaş bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'ın transferi için devreye girecek. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:26
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren Beşiktaş, gözünü başka bir yıldıza dikti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Yeni Asır'ın haberine göre; Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) değeri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek.

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