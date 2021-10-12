Haberler Beşiktaş 1000 öğrenciye giyim yardımı

1000 öğrenciye giyim yardımı

Beşiktaş yönetimi, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu. Yönetim, Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
1000 öğrenciye giyim yardımı
Beşiktaş yönetimi, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu. Yönetim, Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi. Beşiktaş malzeme sorumlusu Erdal Erdem, "Aynı zamanda kadın sığınma evine destek olmak amacıyla futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formayı Siirt Kadın Sığınma Evi'ne takdim edeceğiz. Açık arttırmayla satacağımız formanın parasını da oraya bağışlayacağız" diye konuştu.
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