BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Kuzey Makedonya kulübü Vardar ile işbirliği! Genç yıldızlar yetiştirilecek

Bugüne kadar kadrosuna çok önemli futbolcuları transfer eden Beşiktaş, bir yandan geleceğe de yatırım yapacak. Genç futbolcular yetiştirerek hem A takıma önemli oyuncular kazandırmak hem de önemli bir bonservis geliri sağlamak isteyen siyah beyazlı kulüp, Kuzey Makedonya ekibi Vardar ile anlaşma sağladı. Makedon ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uzun vadede bir işbirliği yapıldığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre Vardar Beşiktaş'ın genç futbolcu fabrikası olacak. Burada yetiştirilen oyuncular hem siyah beyazlı takımda forma giyecek, hem de gelişimlerinin ardından transfer piyasasında önemli bir gelir kalemi sağlayacak.

Ayrıca Kara Kartal'da bazı genç futbolcular da bu kulübe gönderilerek forma şansı da bulabilecek.

İşte o paylaşım...