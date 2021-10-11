Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan 'ı alan Beşiktaş iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida 'nın takımda kalması için harekete geçildi.

Siyah beyazlı yönetim Hırvat stoperle sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Welinton , Vida , Montero , Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.

YÖNETİM RAHAT

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek.