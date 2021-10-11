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Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

Süper Lig'de milli ara sonrası Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gündem iç transfer. Sözleşmesi sona erecek olan Vida ve Larin ile görüşmelere devam eden siyah beyazlılar, Hırvat stoper ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:14
Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida'nın takımda kalması için harekete geçildi.

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

Siyah beyazlı yönetim Hırvat stoperle sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

YÖNETİM RAHAT

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek.

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'tan Vida kararı! Devre arasında...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Siyah beyazlı yönetim Vida'ya bu ücretin üstünde teklif gelmeyeceğinden emin olduğu için futbolcu ve menajerinin vereceği kararı bekliyor.

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