Umtiti sürprizi

Sezon başında Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak dünya basınında büyük yankı uyandıran Beşiktaş, transferde yine pusuya yattı. Siyah-beyazlılar ocak ayında Barcelonalı bir isim için daha devreye girebilir. Sport Gazetesi'nin haberine göre Barcelona, 27 yaşındaki stoper Samuel Umtiti ile ocak ayında yollarını ayırma planları yapıyor. Katalan ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu Umtiti için Beşiktaş'tan teklif geldiği iddia edildi.

AYRILACAK

Mali bir krizin ortasında olan Barça, maaş bordrosunu azaltmanın yollarını arıyor. Bu sayede Pjanic'i alan siyah-beyazlıların Umtiti'yi de kadrosuna katma şansı ortaya çıkacak. Sport'a göre Umtiti sezon başında Nice, Lazio ve Beşiktaş'ın tekliflerini reddetti. Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek. Bir sonraki transfer penceresinde bu üç takımın yeninde devrede olması gündemde.

25 MİLYON EURO'YA LYON'DAN ALINDI

1.82 boyundaki başarılı futbolcu Samuel Umtiti 2016 yılında Olimpik Lyon'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Samuelt Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde sadece 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 müsabakada forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da maça çıktı.