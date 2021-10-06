Bekler çalışıyor Beşiktaş atıyor!

BeşiktaşSivasspor'u 2-1'lik skorla devirirken goller Güven'den, asistler ise savunma oyuncuları Rosier ve Rıdvan'dan geldi. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkan siyah-beyazlılar bu periyotta toplam 17 gol kaydetti. Beşiktaş'ta bu gollerin 6'sında ise bek oyuncularının katkısı bulunuyor. Valentin Rosier, 2 gole 2 asistle katkı yaparken, Rıdvan Yılmaz ise 4 gole, 2 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Atılan gollerin 3'te 1 katkısının bek oyuncularından gelmesi dikkat çekti.