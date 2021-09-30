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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Domagoj Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'a sakatlığı bulunan stoperi Domagoj Vida'dan iyi haber geldi. Hırvat stoperin tedavisi tamamlandı ve tecrübeli futbolcu takımla çalışmalara başladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:14
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Domagoj Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'a Vida'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

NTV'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın 11 Eylül'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida'nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş'ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edildi.

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