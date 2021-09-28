Sergen Yalçın Ajax Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına Ajax deplasmanında çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla beraber Kartal Devler Ligi'ndeki ilk iki maçında puanla tanışamadı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Beklemeyi tercih ettik. Çabuk çıkıp pozisyon üretebilir miyiz diye düşünürken, ilk pozisyonu da biz bulduk direkten döndü.

Kolay değil bizim için bu seviyede oynamak. Oyuncularımızın performansından ve isteğinden memnunuz ama sonuç istediğimiz gibi olmadı.

Serdar Saatçı çok iyi oynadı. Berkay da iyi oynadı. Çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Oyuncularımın performansından memnunum umarım bundan sonra daha farklı olacak.

Geriden gelmek kolay olmayacak. İki tane Sporting maçı gruptaki durumumuzu belli eder. Bugünki en güzel şey sakat vermememiz oldu.

Statta oturma yerleriyle sahanın arası çok güzel. O bölüm çok iyi daha rahat oyunu görüp, okuyabiliyoruz. Ama dediğim gibi bugün istediğimiz sonucu alamadık, oyundan memnunuz.