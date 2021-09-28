BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Umut Meraş için açıklama geldi

Sakatlıklar nedeniyle Ajax maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlığı şok etkisi yaratmıştı.

Milli futbolcu karşılaşmanın 71. dakikasında sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın, "Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Onlarla bir şey yapmak önemli. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok." mesajını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Domagoj Vida

Welinton

Atiba Hutchinson

Georges-Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Alex Teixeira

Necip Uysal

Francisco Montero (Coronavirüs)