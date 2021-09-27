Son dakika spor haberi: Barcelona'da Ansu Fati golle geri döndü! 10 ay sonra...

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati 10 ay sonra golle döndü.18 yaşındaki hücumcu oyuna sonradan dahil olduğu maçta skoru belirleyen golü attı.

La Liga'da Barcelona, evinde Levante'yi 3-0 mağlup ederken, uzun aradan sonra sahalara dönen Ansu Fati gol sevinci yaşadı.

Barcelona'nın Real Betis ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan genç yetenek, Kasım 2020'den bu yana futboldan uzaktı.

Levante karşısında bitime 10 dakika kala Luuk de Jong'un yerine oyuna dahil olan Ansu Fati, 90+1'de takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bu sonuçla 12 puana ulaşan Barcelona, bir maçı fazla olan lider Real Madrid'le arasındaki farkı 5 yaptı. Levante ise 4 puanda kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Golden sonra gözyaşlarını tutamayan Ansu Fati, kulübedeki takım doktoruna sarılarak sevincini paylaştı.