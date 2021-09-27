Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de üst üste gelen sakatlıklar sonrası zor günler geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax maçı planını da yaptı. Yalçın, zorlu maçın 11'ini maç günü belirleyecek. Tecrübeli çalıştırıcının sakatların son durumunu beklediği için böyle bir karar aldığı öğrenilirken, hiçbir ismi de riske etmeyecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:34
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi gruplarında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta zorlu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, hocalık kariyerinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi'yi oynatmayı düşünen siyah-beyazlı teknik adam, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi. Milliyet'in haberine göre; sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'dan gelecek haberlere göre Ajax maçının on birini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın, U-19 kadrosundan da üç takviye ile Hollanda'ya uçtu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Özellikle savunmada büyük sıkıntılar yaşayan, Serdar Saatçı'nın yanına ikinci bir stoper bulma arayışları içerisinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahada boşluk olmaması için Josef de Souza'yı defansa istemiyor. Sol stoper oynatma konusunda N'Sakala ve Umut Meraş'ın isimleri üzerinde duran Sergen Yalçın sakatlardan gelecek haberleri bekleyecek ve Ajax maçının ilk on birini karşılaşma gününde belirleyecek.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Maç günü gelecek olan sağlık raporlarına göre hareket edecek olan Sergen Yalçın, hiçbir oyuncusunu da riske sokmak istemiyor. Ajax maçından sonra son iki maçta 5 puan kaybettiği Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan siyah- beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı, milli aranın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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