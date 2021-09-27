SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Sergen Yalçın'ın Ajax planı! İlk 11'de... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi gruplarında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş 'ta zorlu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın , hocalık kariyerinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor.

Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi'yi oynatmayı düşünen siyah-beyazlı teknik adam, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi. Milliyet'in haberine göre; sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'dan gelecek haberlere göre Ajax maçının on birini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın, U-19 kadrosundan da üç takviye ile Hollanda'ya uçtu.