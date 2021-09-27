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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic ne zaman sahalara dönecek? Kendisi açıkladı

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic sakatlanmış ve yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı. Yıldız futbolcu sakatlığı ile ilgili Bosna basınına açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 18:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic ne zaman sahalara dönecek? Kendisi açıkladı

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Miralem Pjanic'ten açıklama geldi.

Pjanic, Boşnak basınına sakatlığıyla ilgili konuştu.

Pjanic milli maçlarda takımına yardımcı olamayacağını söyledi.

Ayrıca Bosnalı futbolcu, "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Pjanic'in sakatlığının Bosna Hersek'e bir darbe olduğu yazıldı. Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından performansının arttığına vurgu yapıldı.


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