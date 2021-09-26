12 sakatlık kafaları karıştırdı

Sezona iyi başlayan Beşiktaş, bir anda arka arkaya gelen ve her maç bir-iki yenisi eklenen sakatlıklarla sarsılmaya ve kadro kurmakta zorlanmaya devam ediyor. Altay karşısına 9 sakat, 1 hasta, 1 cezalı futbolcudan yoksun çıkan siyah-beyazlılar, maç içinde Pjanic ve Oğuzhan, maç bittikten sonra da Atiba'nın bu listeye eklenmesiyle 12 sakat futbolcuya ulaştı. Özellike adele ve uyluk sakatlıkların çok olması zemin, antrenman tekniği, sezon başı kamp yapılamaması, futbolcunun kendine dikkat etmemesi gibi soruları beraberinde getiriyor.

SAKATLIKTA REKOR KIRILDI

Teknik direktör Samet Aybaba'nın takımı yönettiği "Feda" sezonu olarak adlandırılan dönemde Beşiktaş peş peşe sakatlıklar ile sarsılmıştı. Sezonun bitmesine 8 hafta kala 12 farklı futbolcu sakatlık problemi yaşamıştı. Bu durum Siyah-Beyazlı kulüpte rekor olarak kabul edilirken, Sergen Yalçın talihsizlik anlamında Samet Aybaba'yı da geçti! Daha 7. haftada Beşiktaş'ta toplam 15 futbolcu sakatlık geçirdi.