Ya boyun eğeriz ya tarih değişir!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, takımdaki eksiklerin ardından Twitter'da siyah- beyazlılara moral verdi ama olmadı. Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, maç öncesi twitter'dan paylaşım yaparak yaşanan sıkıntılı süreçte taraftara mesaj göndermişti. Josef, "Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da durumu fırsata çevirmek ve kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek" ifadelerini kullandı. Maç boyunca takımın en iyisi olan Josef de Souza, Altay maçı sonunda yenilgiyle büyük üzüntü yaşadı.