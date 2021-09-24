Sergen Yalçın Altay Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Altay Beşiktaş maçı ile başladı. İzmir'e 11 futbolcusundan yoksun olarak giden siyah beyazlılar, Güven Yalçın'ın golüyle öne de geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kartal, maç içerisinde Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'u da sakatlığa kurban verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem 3 puanın hem de liderliği kaybedildiği Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Öncelikle Mustafa Denizli'yi ve Altay'ı tebrik ederim.

Kötü oynamadık. İkinci yarı oyun bizim kontrolümüzdeydi. Farkı da açabilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir yarıda 2 gol birden yedik. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyunda beceremedik. Çözümler yaratmamız gerekiyor. Sakat futbolcuların durumu devam edecek gibi duruyor. Pjanic'in salı ve cumartesi günü (Ajax ve Sivasspor maçları) oynayacağını düşünmüyorum.

Sezonun başında bu kadar arka arkaya maça çıktığınızda kolay olmuyor. Rotasyon yapınca 'rotasyon mu yapılır?' deniyor. Mutlaka bütün takımı kullanmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Yoğun maç temposunda sakatlıklar normal. Zor bir süreç ama bunu da atlatacağız.

Olduğu kadar... Rosier dönecek. Necip dönebilir. Larin ve Batshuayi döner. Onları alır, buradakilerle birleştirir devam ederiz. Yapacak bir şey yok.