Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u PFDK'ya sevk etti. Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı. Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.
SEVK KARARINA SERT TEPKİ
Beşiktaş'tan PFDK'nın skandal kararlarına sert tepki geldi. Beşiktaş'tan 6 kişi, Adana Demirspor'da ise sadece kulüp görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildi. PFDK'nın Balotelli'yi sevk etmemesi tepki çekmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'tan imalı bir paylaşım geldi. Beşiktaş resmi hesabından yapılan açıklamada "Adalet YOK, maskeli 'Balo' VAR!" ifadelerinin kullanıldığı bir görsel paylaşıldı.