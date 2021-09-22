Haberler Beşiktaş Sakatlara Ghezzal eklendi

Sakatlara Ghezzal eklendi

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kartal'da Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut'un da sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Sakatlara Ghezzal eklendi
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kartal'da Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut'un da sakatlığı bulunuyor.
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