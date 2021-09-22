Sakatlara Ghezzal eklendi

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kartal'da Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut'un da sakatlığı bulunuyor.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kartal'da Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut'un da sakatlığı bulunuyor.