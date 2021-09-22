Balotelli ortalığı karıştırdı!

PALABIYIK SARI KART GÖSTERDİ
İtalyan yıldız, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi. Siyah-beyazlılar buna tepki gösterirken hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden dolayı sarı kart verdi. Karşılaşma Balotelli'nin asistinde, Assombalonga'nın son saniye golüyle tamamlanırken İtalyan futbolcunun kenara gitmesiyle ortalık karıştı. Balotelli'ye Murat Şahin başta Beşiktaş'ın yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Büyük bir arbede yaşanırken taraflar güçlükle sakinleştirildi.