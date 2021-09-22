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Balotelli ortalığı karıştırdı!

İtalyan futbolcu, attığı golün ardından Beşiktaş kulübesine gidip, kafasını gösterdi. Siyah-beyazlılar maçın ardından Balotelli’ye tepki gösterirken saha içinde arbede yaşandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Balotelli ortalığı karıştırdı!
Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'tan puan kopartmayı başarırken Mario Balotelli maça damgasını vuran isim oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan İtalyan yıldız oyunun kaderini değiştiren isimdi. 79. dakikada Vargas'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan başarılı futbolcu, topu ağlara yolladı. Skor bir anda 3-2'ye taşınırken Balotelli attığı gole sevinmek yerine Beşiktaş kulübesine sataşmayı tercih etti.

PALABIYIK SARI KART GÖSTERDİ

İtalyan yıldız, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi. Siyah-beyazlılar buna tepki gösterirken hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden dolayı sarı kart verdi. Karşılaşma Balotelli'nin asistinde, Assombalonga'nın son saniye golüyle tamamlanırken İtalyan futbolcunun kenara gitmesiyle ortalık karıştı. Balotelli'ye Murat Şahin başta Beşiktaş'ın yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Büyük bir arbede yaşanırken taraflar güçlükle sakinleştirildi.
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