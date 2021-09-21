Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vincent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

4 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yapan Batshuayi bu performansıyla, geçen sezonun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle forma giymeyen ve ardından takımdan ayrılan Aboubakar'ı da solladı. Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcü, Aboubakar'dan ortalama olarak daha iyi rakamlar yakaladı.

HER 96.7 DAKİKADA 1 GOL!

Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2'de kaldı.