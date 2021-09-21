Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vincent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vincent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, şu ana kadar sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi. 4 Süper Lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yapan Belçikalı forvet, şimdiden Vincent Aboubakar'ı geride bırakmayı başardı. İşte o istatistik...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 11:33
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vinent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma çabuk ısındı. Belçikalı yıldız, attığı gollerle şimdiden Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vinent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

ABOUBAKAR'I GEÇTİ

4 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yapan Batshuayi bu performansıyla, geçen sezonun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle forma giymeyen ve ardından takımdan ayrılan Aboubakar'ı da solladı. Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcü, Aboubakar'dan ortalama olarak daha iyi rakamlar yakaladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vinent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

HER 96.7 DAKİKADA 1 GOL!

Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2'de kaldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Vinent Aboubakar'ı solladı! İşte o istatistik

ŞUTTA DA DAHA ÜSTÜN

Kartal'ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar'ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut. Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş'ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace'a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

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