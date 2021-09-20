Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex ABD'li kısa forvet Trevan Bluiett'i transfer etti!

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Trevon Bluiett'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.

TREVON BLUIETT KİMDİR?

5 Kasım 1994 ABD doğumlu olan Trevon Bluiett, 198 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır.

Xavier Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun olan basketbolcu buradaki son yılında 33 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda; 19.3 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonu başında NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile sözleşme imzalayan Trevon Bluiett, ardından G-League ekibi Westchester Knicks'te forma giymeye başladı. Burada 17 karşılaşmada; 11.5 sayı, 4 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakaladı.

Sezonun devamında bir başka G-League takımı Salt Lake City Stars'a transfer olan başarılı basketbolcu, burada 7 karşılaşmada görev aldı ve 13.9 sayı, 4.7 ribaund, 2.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Salt Lake City Stars'ta 41 karşılaşmada süre alan Trevon Bluiett; 14.9 sayı, 3.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda da Salt Lake City Stars forması giymeye devam eden basketbolcu, süre aldığı 15 karşılaşmada; 8 sayı, 3.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarını yakaladı.

Trevon Bluiett 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş Icrypex takımımız ile sözleşme imzaladı.