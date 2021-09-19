Kaostan çıktık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroyu kurmakta zorlandığını ve galibiyetin çok zor geldiğini ifade etti. Başarılı çalıştırıcı, "Geceyi anlatmak gerçekten çok zor. Zaten oyuncularımız yok. Çok eksiğiz. Yeri dolmayacak bir sağ bekimiz sakatlandı. Yerine oynatacağımız bir stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamıydı. Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı. Böyle zor bir ortamda oyunu yönetmek çok zor. 2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici" diye konuştu.

SALI-CUMAYA YETİŞMEZ

Sergen hoca, sakat futbolcuların kısa sürede dönemeyeceği bilgisini de verdi. Tecrübeli antrenör, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Belki Welinton ve Rosier'in dönme ihtimali var. Diğer oyuncular salı ve sonraki maçta forma giyemeyecek. Çok oyuncu kaybettik. Allah'tan geniş kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin. Bu kadar oyuncuyu sezon başında kaybetmek çok enteresan. Zor bir galibiyet oldu. Kazandığımız için mutluyuz" yorumunu yaptı.