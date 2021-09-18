Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Beşiktaş belki hücum yönünden çok güçlendi ama son Dortmund maçında gözlerimiz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vida'yı aradı. Pjajic her pres yediğinde Beşiktaş'ın topu oyuna sokuşu yavaşlıyor. Tabii son Dortmund maçında Atiba da aksayınca Beşiktaş'ın savunma kurgusu aksadı.

Montero'yu başarılı buldum ama Welinton'la olan uyumu Dortmund'a çok pozisyon verdi. Bu da önemli bir gerçek. Sahi beyler, sizler nerelerdesiniz? Sözüm Rosier ve özellikle de Ghezzal'e... Beşiktaş camiası geçen sezon gösterdiğiniz performanslarınızdan dolayı sizleri çok sevdi. Sizin de Beşiktaş'ı tercih etmeniz hepimizi mutlu etti ama sezon başından bu yana futbolunuz savruluyor.