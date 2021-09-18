Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, gruptaki ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıkarken, siyah-beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da Beşiktaş'ın bu zorlu mücadelesini değerlendirirken maçta iyi bir performans gösteremeyen yıldız ismi eleştirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:04
Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

SİNAN VARDAR - NERELERDESİNİZ BEYLER?

Sezon başında Beşiktaş birçok otorite tarafından şampiyon ilan edildi. Ghezzal, Mert Günok, Salih, Kenan, Rosier, Batshuayi, Teixeira ve özellikle de Pjanic gibi çok ses getiren transferler Beşiktaş'ı rakiplerine göre daha ön plana çıkardı. Beşiktaş'ın son oynanan Dortmund karşılaşmasında aldığı yenilgiyi eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Siyah-beyazlı takım özellikle hücum yönünde rakibine sağlam darbeler indirdi.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Pjanic'in sahada yokları oynayan Ghezzal'in de görevini üstlenerek zaman zaman 8 numaradan 10 numaraya geçiş varyasyonlarını zevkle izledik. Batshuayi, Beşiktaş'ın tam aradığı golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Dikkat ederseniz çok aranılacak denen Aboubakar'ı unuttuk bile! Beşiktaş ofanstaki artıları ışıl ışıl parlaması göze hoş gelen taraflardı.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Ersin Destanoğlu'na maşallah... Dortmund maçının ardından başta Haaland olmak üzere Alman ekibinin oyuncularının saha içinde Ersin'i tebrik edişleri çok şey anlatıyordu. Ama futbol sahada kazanılıyor ve futbolun olmazsa olmazı savunma...

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Beşiktaş belki hücum yönünden çok güçlendi ama son Dortmund maçında gözlerimiz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vida'yı aradı. Pjajic her pres yediğinde Beşiktaş'ın topu oyuna sokuşu yavaşlıyor. Tabii son Dortmund maçında Atiba da aksayınca Beşiktaş'ın savunma kurgusu aksadı.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Montero'yu başarılı buldum ama Welinton'la olan uyumu Dortmund'a çok pozisyon verdi. Bu da önemli bir gerçek. Sahi beyler, sizler nerelerdesiniz? Sözüm Rosier ve özellikle de Ghezzal'e... Beşiktaş camiası geçen sezon gösterdiğiniz performanslarınızdan dolayı sizleri çok sevdi. Sizin de Beşiktaş'ı tercih etmeniz hepimizi mutlu etti ama sezon başından bu yana futbolunuz savruluyor.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Sanki imzaların ardından futbolu ikinci plana itmiş gibisiniz! Ghezzal gibi yeteneğin sahada dolaşması, kendisine atılan paslara bile kayıtsız kalmasını hayretler içinde seyrettim. Taraftarların Ghezzal çıkarken verdikleri ıslık tepkisi bence önemli bir uyarıydı. Tüm bunların yanı sıra stat zeminin bozukluğu Beşiktaş'ı çok olumsuz etkiliyor. Lütfen, bu zemine bir çare!

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

AVRUPA'DA HEP BERABER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında F.Bahçe ve G.Saray'a başarılar dilerken, "Üç büyükler olarak ülke futbolu için önemli maçlara çıkacağız" ifadesini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tüm kulüp yöneticilerini Dortmund maçına davet etmesi anlamlı bir çağrıydı.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Milli Takım'ımızın son dönemde aldığı başarısız sonuçlar hepimizin moralini bozarken takımlarımızın Avrupa arenasındaki mücadeleleriyle umutlandık. Beşiktaş yenildi ama oynadığı futbolla ışık saçtı. F.Bahçe ve G.Saray'ı uzun süredir Avrupa arenasında böylesine coşkulu görmemiştim. Hafta içindeki Avrupa maçları futbolumuzun kıpırdadığını gösterdi.

Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

Her zaman belirtiyorum; rekabet başarı çıtasını yükselttikçe daha güzel olacak. Hani bir tribün sözü vardır; "Avrupa'da hep beraber, Türkiye'de kusura bakma birader!" Tüm takımlarımıza Avrupa'da nice zaferler diliyorum.

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