Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Hayretler içinde seyrettim"

SİNAN VARDAR - NERELERDESİNİZ BEYLER?
Sezon başında Beşiktaş birçok otorite tarafından şampiyon ilan edildi. Ghezzal, Mert Günok, Salih, Kenan, Rosier, Batshuayi, Teixeira ve özellikle de Pjanic gibi çok ses getiren transferler Beşiktaş'ı rakiplerine göre daha ön plana çıkardı. Beşiktaş'ın son oynanan Dortmund karşılaşmasında aldığı yenilgiyi eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Siyah-beyazlı takım özellikle hücum yönünde rakibine sağlam darbeler indirdi.
Pjanic'in sahada yokları oynayan Ghezzal'in de görevini üstlenerek zaman zaman 8 numaradan 10 numaraya geçiş varyasyonlarını zevkle izledik. Batshuayi, Beşiktaş'ın tam aradığı golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Dikkat ederseniz çok aranılacak denen Aboubakar'ı unuttuk bile! Beşiktaş ofanstaki artıları ışıl ışıl parlaması göze hoş gelen taraflardı.
Ersin Destanoğlu'na maşallah... Dortmund maçının ardından başta Haaland olmak üzere Alman ekibinin oyuncularının saha içinde Ersin'i tebrik edişleri çok şey anlatıyordu. Ama futbol sahada kazanılıyor ve futbolun olmazsa olmazı savunma...