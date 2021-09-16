Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Son dakika Beşiktaş Dortmund maçı haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan zorlu mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabaha yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı ve Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulundu. İşte Özbostan'ın yazısı... (BJK BVB haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:30
Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım:

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

3- Pjanic sahanın en iyi ismiydi Beşiktaş adına. Herhalde bu zemin böyle olmasa daha iyisini de yapardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

4- Beşiktaş, Vida'yı aradı. Vida'nın tecrübesini ve aklını aradı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

5- Sonradan oyuna giren Salih ve Kenan'ın bir katkısı olmadı. Salih'in hiç yoktu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

6- Montero şansını iyi kullandı. Vitrin maçı gibi gördü karşılaşmayı, golü muhteşemdi. Vida ile beraber oynar artık.

Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var. Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.

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