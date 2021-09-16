Son dakika Beşiktaş haberi: Murat Özbostan'dan Rachid Ghezzal'a eleştiri

Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var. Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.