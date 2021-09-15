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Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Yalçın, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:17
Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız. Biz lig çalışanları olarak yardım istenirse elimizden geleni yaparız." şeklinde konuştu.

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