Beşiktaş Dortmund maçının ardından Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Yalçın, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.